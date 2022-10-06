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مسؤول إسرائيلي: (تل أبيب) ترفض تعديلات لبنان المقترحة على اتفاق الغاز

06 أكتوبر 2022 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
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قال مسؤول إسرائيلي إن (تل أبيب) رفضت تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية من شأنه أن يسهل استثمار الموارد المحتملة من النفط والغاز في عرض البحر.

وأضاف لوكالة "فرانس برس"، إن (إسرائيل) تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء ورئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها.

وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين وقدمها إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ولبنان و(إسرائيل) عمليا في حالة حرب، واستمرت آخر حرب شنتها الأخيرة في العام 2006، 34 يوما.

ورحبت الدولة العبرية بمقترح هوكستين لكن لابيد أكد أنه سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة.

وقدم لبنان الثلاثاء رده على المقترح الأمريكي.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإن "(إسرائيل) لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية حتى إذا تسبب ذلك بعدم التوصل إلى اتفاق".

وأبدى رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي، تفاؤلا بشأن إحراز تقدم حيال الاتفاق، كما اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله المقترح الأمريكي بـ"الخطوة المهمة للغاية".

والثلاثاء، قال مسؤول لبناني منخرط في المفاوضات إن رد بيروت على المقترح الأمريكي الأولي تضمن "تعديلات على جمل محددة حتى لا يكون هناك سوء فهم".

المصدر / وكالات
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