دعوات لقطف الزيتون في واد الربابة وإقامة صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة

انطلقت دعوات مقدسية لحماية أراضي واد الربابة المهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وحثت الدعوات على التوجه لقطف الزيتون في أراضي واد الربابة غدًا الجمعة، وإقامة صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة.

وجاءت الدعوات بعد دعوة ما تسمى "سلطة الطبيعة" لدى الاحتلال المستوطنين لقطف زيتون الواد.

وسرق مستوطنون، صباح اليوم الخميس، زيتون من أراضي واد الربابة، بمشاركة قوات الاحتلال وحمايتهم.

وتتواصل انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

كما سلمت قوات الاحتلال، اليوم، خمسة شبان قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، إضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 500 شيقل.

وأوضح المحامي خالد زبارقة أن الشبان الخمسة هم: طارق عليان، ورامي عبد السلام، ومحمد ونائل جبارين، ومحمد محاميد، حيث اعتقلهم الاحتلال خلال اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى يوم أمس الأربعاء.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الولجة المقدسية وسلمت إخطارات وقف بناء لعدد من الأهالي.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدت القدس، فجر اليوم، طالت ستة مقدسيين بينهم أربعة أسرى محررين.

المصدر / فلسطين أون لاين