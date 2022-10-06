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مطلوب مبرمج للعمل في كلية العودة الجامعية

06 أكتوبر 2022 . الساعة 14:36 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن كلية العودة الجامعية– غزة، تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة (مبرمج) بنظام العقد وفق الشروط الموضحة أدناه.

متطلبات الوظيفة:

• شهادة جامعيّة ( درجة البكالوريوس) من جامعة مُعترف بها، في إحدى التخصصات التالية (تكنولوجيا المعلومات، علوم الحاسوب) أو تخصصات ذات علاقة.

• يمتلك خبرة عالية في مجال (PHP- PHP Framework).

• يمتلك خبرة عالية في مجال قواعد البيانات (أوراكل ORACLE).

• لديه معرفة في المجالات التالية ( HTML-CSS-JQuery-JAVASCRIPT).

• لديه القدرة على التفكير والتحليل المنطقي وتحليل النظم وحل المشكلات.

• خبرة عمليّة سنة على الأقل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

• إجادة اللغة الإنجليزية.

• لديه القدرة على تحمُّل ضغط العمل والتطوير المستمر.

المهام المطلوبة:

• تحليل النُّظم المختلفة.

• تصميم وبرمجة قواعد البيانات.

• بناء وبرمجة تطبيقات ويب بلغة PHP.

• متابعة وتطوير الأنظمة المحوسبة في الكلية.

• إعداد تقارير العمل المطلوبة.

ملاحظات:

• للتسجيل للوظيفة من خلال الضغط ( هنا )

• طبيعة العمل: دوام كامل.

• آخر موعد للتسجيل وتقديم الأوراق الثبوتيّة 2022/10/15م.

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