مطلوب مبرمج للعمل في كلية العودة الجامعية

إعلان توظيف صادر عن كلية العودة الجامعية– غزة، تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة (مبرمج) بنظام العقد وفق الشروط الموضحة أدناه.
متطلبات الوظيفة:
• شهادة جامعيّة ( درجة البكالوريوس) من جامعة مُعترف بها، في إحدى التخصصات التالية (تكنولوجيا المعلومات، علوم الحاسوب) أو تخصصات ذات علاقة.
• يمتلك خبرة عالية في مجال (PHP- PHP Framework).
• يمتلك خبرة عالية في مجال قواعد البيانات (أوراكل ORACLE).
• لديه معرفة في المجالات التالية ( HTML-CSS-JQuery-JAVASCRIPT).
• لديه القدرة على التفكير والتحليل المنطقي وتحليل النظم وحل المشكلات.
• خبرة عمليّة سنة على الأقل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
• إجادة اللغة الإنجليزية.
• لديه القدرة على تحمُّل ضغط العمل والتطوير المستمر.
المهام المطلوبة:
• تحليل النُّظم المختلفة.
• تصميم وبرمجة قواعد البيانات.
• بناء وبرمجة تطبيقات ويب بلغة PHP.
• متابعة وتطوير الأنظمة المحوسبة في الكلية.
• إعداد تقارير العمل المطلوبة.
ملاحظات:
• للتسجيل للوظيفة من خلال الضغط ( هنا )
• طبيعة العمل: دوام كامل.
• آخر موعد للتسجيل وتقديم الأوراق الثبوتيّة 2022/10/15م.