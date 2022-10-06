"حماس" ترحب بدعوة الجزائر للمشاركة في الحوار الوطني المرتقب

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، بالدعوة الرسمية التي تلقتها من جمهورية الجزائرللمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب.

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة، حسام بدران: إن "قيادة الحركة ترحب بهذه الدعوة، وتؤكّد جاهزيتها للعمل بكل قوّة وبأعلى درجات المسؤولية الوطنية لإنجاح الجهود الجزائرية في إنجاز الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني؛ ترتيباً كاملاً وشاملاً على أسس وطنية صحيحة، تحقّق أهداف شعبنا في الحريَّة والاستقلال وطرد الاحتلال".

وذكر في بيان مكتوب، أن وفد الحركة إلى الجزائر سيترأسه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وأعضاء المكتب السياسي د. خليل الحية، و د. ماهر صلاح، بالإضافة إلى شخصه.

ودعا بدران إلى التسلّح بالعزيمة والإرادة لإنجاح الجهود الجزائرية المقدّرة في دعم صمود شعبنا وقضيته العادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين