إحصائية: 14934 مولودًا جديدًا بغزة خلال الربع الثالث من 2022

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني، الخميس، أنّ قطاع غزة سجَّل خلال الربع الثالث من عام 2022 الجاري 14 ألف و934 مولودًا جديدًا، مقارنة بـ1145 حالة وفاة في الفترة ذاتها.

وبيّنت الإحصائية أنّ عدد المواليد الذكور يُقدر بـ 7631 مولودًا بنسبة تُقدر بـ 51%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49% بواقع 7321 مولودة.

وذكرت أنّ مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت 5 آلاف و562 مولودًا؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خان يونس 2860 مولودًا.

كما سجّلت مكاتب داخلية الشمال 2770 مولودًا، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 2023 مولودًا، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 1719 مولودًا.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أنّ مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجّلت ألفًا و145 حالة وفاة خلال الربع الثالث من عام 2022، وبلغت وفيات الذكور 652 حالة بنسبة تقدر بـ56.7 %، مقابل 493 وفاة من الإناث بنسبة تُقدر بـ 43%.

المصدر / فلسطين أون لاين