فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المؤسسات الشرعية في غزة تنظم حفل تأبين للشيخ العلّامة يوسف القرضاوي

أكتوبر (٤٩).. عين على الوطن وعين على العمق

تخوُّف إسرائيلي من تأخير الموافقة على الاتفاقية الثقافية الأوروبية

الشايع: نتائج انتخابات مجلس الأمة تؤكد نبذ الشعب الكويتي المطبعين

"عيد الغفران".. اقتحامات بالجملة ينفذها المستوطنون في الأقصى ويتصدى لها المرابطون

الخوالدة يطالب الأمة باستنفار طاقاتها للدفاع عن المسجد الأقصى

بمناسبة "المولد النبوي".. صبري يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى

المرور بغزة: حالة وفاة و3 إصابات في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة

مستوطنون يهدمون خيمة ويدمرون خلايا شمسية في الأغوار

30 معتقلاً إدارياً يواصلون الإضراب عن الطعام

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

خاص الشايع: نتائج انتخابات مجلس الأمة تؤكد نبذ الشعب الكويتي المطبعين

06 أكتوبر 2022 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
...
رئيس رابطة شباب لأجل القدس العالمية طارق الشايع - أرشيف
الكويت-غزة/ جمال غيث:

قال رئيس رابطة شباب لأجل القدس العالمية طارق الشايع: إن "نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي تؤكد نبذ الشعب الكويتي المطبعين ووقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية".

وأضاف الشايع لصحيفة "فلسطين" أن المطبعين يظنون أن لهم حضورا عند شعوبهم، وظنوا أن بطاقة نجاح وصولهم لمجلس الأمة الكويتي يكون عبر بوابة التطبيع والترويج له.

وبين أن نتائج انتخابات المجلس التي جرت الشهر الماضي، أظهرت أن الشعب الكويتي بكل أطيافه ومكوناته قال إن المطبعين مع الاحتلال ليس لهم مكان في المؤسسة التشريعية المدافعة عن الحق الفلسطيني.

وتابع: إن "الانتخابات يسجلها وتتذكرها الأجيال القادمة بأن الكويت كانت وما زالت وستظل مناصرة للقضية الفلسطينية".

وأكد رئيس رابطة شباب لأجل القدس العالمية، رفض الشعب الكويتي القاطع للتطبيع مع الاحتلال، ومناصرته لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومطالبه باستعادة أراضيه كاملة وطرد المحتل منها.

وبين أن مؤسسات المجتمع المدني الكويتية لم تتوقف عن مواصلة نصرتها للقضية الفلسطينية، سواء من خلال المحاضرات أو الندوات أو الوقفات التي تنظمها في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة "للتأكيد أن ما أثبتته الكويت طوال السنوات الماضية بأن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى، وأن الدفاع عنها دفاع عن مصالح الكويت".

#مجلس الأمة #المطبعين #الشايع #الشعب الكويتي #رابطة شباب لأجل القدس العالمية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة