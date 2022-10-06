بمناسبة "المولد النبوي".. صبري يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى

دعا رئيس الهيئة الإسلامية العليا، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى يوم السبت المقبل، بمناسبة حلول ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

وقال الشيخ صبري، في تصريحٍ مكتوب: "من واجب المسلمين اغتنام ذكرى المولد النبوي الشريف للمرابطة بالمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه، والمشاركة في حلقات الذكر وقصائد المدائح النبوية وحضور الدروس التي تتناول أحداث قصة مولد خير البريّة في عام الفيل "570 ميلادي" وأخذ العظة والعبرة منها".

وشدّد على أهمية اقتناء كل مسلم ومسلمة كتابًا في السيرة النبوية الشريفة لما تشمله من أقوال وأفعال ومواقف زاخرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء والتأسي بها وتطبيقها في مناحي الحياة كافّة.

وناشد الأمة الإسلامية والعربية بتكثيف جهودها وتعزيز مواقفها وتوحيد صفوفها لحماية المسجد الأقصى من الأخطار المحدقة به، وصون الأملاك الوقفية والمقدسات الدينية في مدينة القدس وفلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين