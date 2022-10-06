التنمية الاجتماعية بغزة تتحدث عن دفعة أخرى للمستفيدين

أعلنت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، بدء صرف مخصصات التنمية الاجتماعية اليوم لحوالي 80 ألف أسرة من قطاع غزة، لم يتم حجب أي أسرة ولا إضافة أسر جديدة، والمخصصات كما هي.

وأشارت الكحلوت لإذاعة الأقصى، أن هناك دفعة أخرى لمستفيدي التنمية الاجتماعية نهاية العام او بداية العام الجديد.

وأوضحت أن هناك أسر التي تم تحويلها لفترة مؤقتة من برنامج مخصصات الشئون لبرنامج المساعدات الحساسة للأطفال وعددهم حوالي 1143 أسرة بدأت من الشهر الماضي وستستمر لمدة 5 شهور وهذا البرنامج أفضل من شك الشئون، وفور انتهاء البرنامج سيتم إعادة هذه الأسر لشك الشئون.

وأكدت على أن الأسر التي حصلت على تصاريح عمل في الداخل المحتل لم يتم استثنائها ويمكنهم استلام مخصصاتهم من البنوك.

وتابعت أنه بعد الانتهاء من صرف مخصصات التنمية سيتم فتح البرنامج والنظر في كل الملفات المدققة والتي تنتظر في قوائم الوزارة وبحاجة الى رقم مالي من وزارة المالية، أما التسجيل الجديد في حال تم فتح البرنامج سنعلن عن ذلك عبر وسائل الاعلام.

المصدر / فلسطين أون لاين