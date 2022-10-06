مطلوب محاسب للعمل في شركة 5horses بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة 5horses بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب للعمل لديها.
مؤهلات ومهارات الوظيفة:
- شهادة بكالوريوس في تخصص المحاسبة أو العلوم المالية والمصرفية بمعدل لا يقل عن جيد جدًا
- خبرة عملية سنتين في الأعمال المالية والمحاسبية.
- إجادة استعمال البرامج المحاسبية.
- إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.
- الالمام بالعمل المؤسسي والقدرة على تحمل ضغط العمل.
- الإلمام التام بإجراءات العمل وفق أساس الاستحقاق المحاسبي.
طريقة التسجيل:
- على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة للتقدم للوظيفة المطلوبة تقديم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:
- مرفقاً صورة عن الشهادات العلمية وصورة شخصية وذلك حتى موعد أقصاه يوم السبت الموافق 8/10/2022
- العنوان: مدينة غزة - شارع النصر - خلف المجلس التشريعي