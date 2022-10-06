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مطلوب محاسب للعمل في شركة 5horses بمدينة غزة

06 أكتوبر 2022 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة 5horses بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب للعمل لديها.

مؤهلات ومهارات الوظيفة:

- شهادة بكالوريوس في تخصص المحاسبة أو العلوم المالية والمصرفية بمعدل لا يقل عن جيد جدًا 

- خبرة عملية سنتين في الأعمال المالية والمحاسبية.

 - إجادة استعمال البرامج المحاسبية.

 - إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

 - الالمام بالعمل المؤسسي والقدرة على تحمل ضغط العمل.

- الإلمام التام بإجراءات العمل وفق أساس الاستحقاق المحاسبي.

طريقة التسجيل:

- على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة للتقدم للوظيفة المطلوبة تقديم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- مرفقاً صورة عن الشهادات العلمية وصورة شخصية وذلك حتى موعد أقصاه يوم السبت الموافق 8/10/2022

- العنوان: مدينة غزة - شارع النصر - خلف المجلس التشريعي

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