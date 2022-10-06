قوات الاحتلال تعتقل 5 مقدسيين بينهم أسرى محررون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين من محافظة القدس، بينهم أسرى محررون.



وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن قوات الاحتلال داهمت منازل عدد من المقدسيين وفتشتها، واعتقلت خلال حملتها كلاً من: ناجي بسام داود، ومحمد مصطفى داود، ومحمد شفيق مرار، من قرية بيت دقو شمال غرب القدس، وجميعهم أسرى محررون.



وقال: إن "قوات الاحتلال اعتقلت محمد محمود حمدان من بلدة عناتا، وعيسى الخطيب من بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة".



وينفّذ جيش الاحتلال حملات اعتقال يومية في الضفة والقدس المحتلتين، ثم ينقل المعتقلين إلى مراكز توقيف في الأراضي المحتلة، قبل تحويلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.



ويبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية آب/أغسطس الماضي، نحو أربعة آلاف و650 أسيرًا، بينهم 32 أسيرة، و180 طفلاً، وقرابة 743 معتقلاً إداريًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين