الطقس: أجواء غائمة جزئيا وتواصل انخفاض درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهاراً وباردة ليلاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما السبت، يكون الجو خريفيا غائماً جزئياً معتدلة نهاراً وباردة ليلاً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت أن يكون الجو يوم الأحد المقبل؛ خريفياً غائماً جزئياً معتدلة نهارا وباردة ليلاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين