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تحديد موعد قرعة وبداية الدوري المصري الممتاز

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تحديد موعد قرعة وبداية الدوري المصري الممتاز

06 أكتوبر 2022 . الساعة 02:40 بتوقيت القدس
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شعار رابطة الأندية المصرية

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن موعد انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز 2023-2022 في نسخته 64.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عشر في تاريخه، بعدما احتل الصدارة برصيد 77 نقطة.

وكشفت الرابطة بأن قرعة الدوري ستقام يوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي، على أن تنطلق منافسات المسابقة رسمياً يوم 18 من نفس الشهر.

وأكدت أن البطولة لن تتوقف خلال توقيت كأس العالم قطر 2022، على غرار الدوري الجزائري الذي سيستمر خلال فترة التوقف الدولي.

وتشهد النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز مشاركة فرق حرس الحدود، والداخلية، وأسوان بعد صعودهم من دوري القسم الثاني.

المصدر / وكالات
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