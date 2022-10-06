في يوم المعلم.. تعرف على رواتب المعلمين حول العالم

يحتفل العالم سنويا في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول، باليوم العالمي للمعلمين، وذلك تقديرا لجهود المعلم التي يبذلها في بناء الإنسان فكريا منذ الصغره.

ويأتي الاحتفال العالمي بالمعلم في ظروف صعبة للغاية، لا سيما وأن هناك الكثير من المعلمين حول العالم يعانون بسبب تدني رواتبهم مقارنة بالمهن الأخرى التي قد تكون أقل تأثيرا من دور المعلم في المجتمع.

ونقلت وسائل إعلام عن موقع ( bscholarly.com) إن الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، يعتبروا من أكبر الدول التي تولي اهتماما كبيرا بالمعلمين، حيث يتقاضي فيها المعلم ما لا يقل عن 80 ألف دولار في العام.

وبحسب الموقع التقني فإن النظام التعليمي في سويسرا لا تحكمه الحكومة المركزية، حيث يبدأ غالبية التلاميذ المدرسة الابتدائية في سن السادسة، ويذهب الطالب المتوسط إلى المدرسة لمدة 12 عامًا.

وتتمتع سويسرا بتصنيف جيد لجودة التعليم، خاصة في الرياضيات المتقدمة. يكسب المعلم السويسري المتوسط ما يقرب من 69000 دولار سنويًا بعد 15 عامًا من الخبرة.

لوكسمبورج

تتمتع لوكسمبورغ بمعايير تعليمية ممتازة. تدير الدولة الجزء الأكبر من مدارس البلاد، ولا يدفع الطلاب أي رسوم دراسية. يكسب مدرسو المدارس الثانوية أكثر بكثير من نظرائهم الدوليين.

يُطلب من كل شخص يتراوح عمره بين 4 و 16 عامًا الالتحاق بالمدرسة ودراسة ثلاث لغات (اللوكسمبورغية والألمانية والفرنسية)، لا عجب أن يحصل المعلمون على رواتب جيدة بالنظر إلى الأهمية التي يعلقونها على التعليم. يكسب مدرس المدرسة الابتدائية بدون خبرة ما يقرب من 64000 دولار في السنة، بينما بعد 15 عامًا من التدريس، يكسب المعلم النموذجي حوالي 98000 دولار .

كندا

كندا لديها أفضل سجل في العالم لنجاح الطلاب. نظام التعليم في كندا لا مركزي ويختلف من مقاطعة إلى أخرى. في كندا، نظام التعليم العام قوي إلى حد ما، حيث يحصل حوالي 80٪ من الطلاب على دبلوم ثانوي و 53٪ يحصلون على دبلوم ما بعد المرحلة الثانوية.

يمثل التعليم حوالي 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث تستثمر الحكومة الكندية أكثر من 20000 دولار في التعليم العالي لكل طالب (المدرسة الثانوية، الكلية، وما بعدها). يحصل المعلمون في كندا على رواتب جيدة، حيث يرتفع متوسط الدخل إلى ما يقرب من 56500 دولار بعد 15 عامًا.

ألمانيا

بالمقارنة مع بقية دول العالم، فإن نظام التعليم في ألمانيا فريد من نوعه. جودة التعليم هي مسؤولية كل دول، يجب أن يبدأ الأطفال في الذهاب إلى المدرسة في سن السادسة والانتهاء بعد 12 أو 13 عامًا. بالمقارنة مع بقية العالم، فإن التعليم المنزلي محظور في ألمانيا والدول الأوروبية.

تتقاضى غالبية المؤسسات رسومًا قليلة أو لا تفرض أي رسوم، ولكن يجب على الطلاب اجتياز الاختبارات لتأكيد مهاراتهم. النظام التعليمي تنافسي للغاية. بعد 15 عامًا من الخبرة، يمكن لمعلمي اللغة الألمانية جني ما يزيد قليلاً عن 64000 دولار، على الرغم من أن أجرهم الأولي يبلغ حوالي 47500 دولار.

هولندا

يلتحق الأفراد بمدارس مختلفة اعتمادًا على احتياجاتهم وخلفياتهم وتطلعاتهم المهنية في ظل النظام التعليمي الهولندي، الذي يركز بشكل أكبر على الطلاب. في هولندا، لا توجد مدارس إعدادية أو مدارس ثانوية، على الرغم من وجود برامج تجسير للمدارس الابتدائية.

في عام 2008، احتل النظام التعليمي الهولندي المرتبة التاسعة على مستوى العالم. وفيه يحصل المعلمون على أجور جيدة، حيث يبدأ مدرسو المدارس الابتدائية بحوالي 36000 دولار. قد يكسب المعلم العادي ما يقرب من 60 ألف دولار سنويًا بعد 15 عامًا من الخبرة.

أستراليا

أستراليا موقع دراسي شهير في جميع أنحاء العالم. إنه أكثر من مجرد تعليم. إنه موقع تكرس فيه المدارس نفسها لتصبح أكثر دول العالم ملاءمة للعيش من خلال التفكير الإبداعي. تعمل الحكومة الأسترالية دائمًا على تعزيز النظام التعليمي في البلاد.

يحصل المعلم الأسترالي المتمرس على متوسط دخل سنوي قدره 98000 دولار أسترالي، في حين يكسب المدرسون المبتدئون حوالي 60 ألف دولار أسترالي. يكسب المعلمون في أستراليا ما يصل إلى 62000 دولار أسترالي سنويًا ولديهم متسع من الوقت لركوب الأمواج والسباحة خلال عطلة عيد الميلاد التي تستمر ستة أسابيع.

الولايات المتحدة

من عام 2019 إلى عام 2029، من المتوقع أن يحصل معلمو المدارس الثانوية على زيادة بنسبة 4٪، تشمل العوامل الإضافية التي تؤثر على دخل معلم المدرسة الثانوية الجغرافيا والتعليم.

يبلغ متوسط أجر المعلم الأمريكي حوالي 60 ألف دولار. يحصل المعلمون في نيويورك على 80 ألف دولار في السنة.

المصدر / وكالات