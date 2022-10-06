" سالم " يكشف عن أسباب تربع البريج عل قمة دوري الدرجة الأولى

غزة / مؤمن الكحلوت:

قال الكابتن سامي سالم مدرب فريق خدمات البريج، أن الروح والمسئولية التي يتحلى بها اللاعبون، السبب الرئيسي وراء صدارة فريقه لدوري الدرجة الأولى.

وأكد سالم، أن الدعم الذي يقدمه مجلس الإدارة للفريق ساهم بتحقيق الانتصارات، رقم قلة الإمكانيات المالية.

وأضاف سالم، أن وجود معظم الفريق من أبناء المخيم، له دور كبير أيضا، حيث يلعبون بروح قتالية عالية، بالإضافة للتكاتف الإجتماعي بينهم، كل تلك العوامل ساهمت بوجود البريج في الصدارة.

وأشار البريج، إلى أن هدف النادي ليس الصعود للدرجة الممتازة، ولكن يبقي منافسا شرسا في المسابقة، ولكن إن توفرت للفريق فرصة الصعود، فلن يتركها وسيعمل على تحقيقها.

ويتواجد البريج على في صدارة دوري الدرجة الأولى، برصيد 10 نقاط دون هزيمة، حيث 3 انتصارات وتعادل وحيد.