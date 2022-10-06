شباب جباليا يتغلب على الرباط في دوري جوال لكرة اليد

غزة/ فلسطين أون لاين :

حقق شباب جباليا فوزا مستحقاً بنتيجة (41_25) على منافسه نادي الرباط، في اللقاء الذي جمعهما على صالة سعد صايل غرب مدينة غزة، ضمن منافسات الجولة الأولى من إياب دوري جوال 2022_2023 لكرة اليد بالمحافظات الجنوبية.

وبدأت المباراة بأداء متكافئ بين الفريقين، فأخذ شباب جباليا المبادرة بالتسجيل منذ الدقيقة الثانية عن طريق محمد علي، فجاء الرد سريعا من الرباط عن طريق محمد هارون، لكن مع مرور الدقائق بدأت أفضلية شباب جباليا تظهر باستغلال التهديف من الهجمات السريعة، فسجل محمد علي 6 أهداف، و3 أهداف لمحمد البابا وهدفين لكلا من موسى كريزم وخميس البطش، فيما سجل للرباط محمد الهمص 3 اهداف، و3 أخرى لزميله قاسم الحاج، لينتهي الشوط 20_11 لشباب جباليا.

وفي الشوط الثاني تواصلت المباراة بأداء سريع من كلا الفريقين، فاعتمد شباب جباليا التسجيل من الهجمات السريعة، فسجل له علاء زايدة وموسى كريزم وخميس البطش ولكل منهما 3 أهداف، بينما حاول الرباط تقليص الفارق بتسجيل محمد حمدان 4 أهداف، و3 أهداف لأمير سلامة، لينتهي الشوط 21_14 لشباب جباليا، بنتيجة إجمالية 41_25.

ورفع شباب جباليا رصيده لـ9 نقاط في المركز الرابع، وبقي الرباط سادسا بلا نقاط.

قاد اللقاء تحكيميا: علي أبو طه وعمر السلوت للساحة، مسجل مجدي حرب، ميقاتي محمد جابر، مراقب حكام كمال أبو هولي، لجنة مسابقات هيثم بوادي.