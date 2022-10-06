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بسبب أغنية..  مقتل مطرب تركي في أنقرة

06 أكتوبر 2022 . الساعة 02:10 بتوقيت القدس
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شهدت العاصمة التركية، جريمة قتل وحشية بحق موسيقي ومطرب يدعى أونور شنر على يد 3 أشخاص بسبب أغنية طلب منه البعض أداءها.

وتضاربت الأنباء حول رفض المطرب أداء الأغنية، أو قيامه بالفعل بالغناء لكن بأسلوب مختلف عن الأغنية الأصلية.

وتعرض شنر بعد أن نشب الخلاف مع الزبائن الثلاثة إلى ضرب شديد باستخدام زجاجات حادة، وتعرض على إثرها لجروح بليغة في العنق أدّت إلى وفاته بعد مدة قصيرة.

وتبيّن فيما بعد أن المعتدين الثلاثة، الذين اعتقلتهم سلطات الأمن، موظفون حكوميون، يعمل اثنان منهم في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والثالث بشركة TAI الحكومية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

يُذكر أن شنر موسيقي يبلغ من العمر 45 عاماً، ونجح في مسابقة "O Ses Türkiye" واشتهر بأغنيته المعروفة "Show Must Go On" وقام بعمل دويتو مع مواطنته هاديسا (Hadise).

المصدر / وكالات
#أنقرة #مطرب تركي

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