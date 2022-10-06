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مقتل شاب وفتاة في جنين والعثور على جثة آخر في الخليل

06 أكتوبر 2022 . الساعة 02:02 بتوقيت القدس
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قتلت فتاة من بلدة جبع في جنين بعيار ناري، وشاب من سيلة الظهر في محافظة جنين بعيار ناري أيضا، أمس الأربعاء، كما عثرت الشرطة على جثة مواطن مقتولة في مدينة الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن فتاة (23 عاما) من بلدة جـبع جنوب جنين قتلت برصاصة أطلقت من سلاح ناري، فيما أن الشرطة والأجهزة الأمنية تباشر اجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة.

وأضاف أن مواطن (37 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، قتل بعد إطلاق نار عليه، والشرطة والأجهزة الأمنية تباشر اجراءات البحث والتحري.

وتابع ارزيقات: أن الشرطة عثرت على جثة مواطن مقتول بمنطقة بمدينة الخليل، وتم القبض على المشتبه فيه، وتباشر الشرطة اجراءات البحث والتحري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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