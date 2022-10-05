تعرف على موعد ظهور غواش مع خدمات رفح

غزة/وائل الحلبي:

رد اتحاد كرة القدم على طلب نادي خدمات رفح بقيد هلال غواش على قيوده مرة ثانية، بعد عودة اللاعب من جمهورية مصر العربية قبل أيام قليلة.

وطلب خدمات رفح صباح اليوم تسجيل اللاعب على كشوفاته مرة أخرى، خاصة وأنه لم يتم قيده في الاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمامه إلى صفوف الترسانة الذي حصل على البطاقة الدولية لغواش.

وعلى الرغم من انتقال غواش إلى الترسانة بشكل رسمي، إلا أنه فضل انهاء ارتباطه بالنادي المصري والعودة إلى غزة دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لعدم خوض تجربته الإحترافية الأولى.

ومن المقرر أن يظهر غواش مع خدمات رفح بداية من مباراته في الجولة السادسة من الدوري الممتاز أمام خدمات النصيرات، حيث سيغيب عن المباراة القادمة أمام الزوايدة في ظل عدم مشاركته في تدريبات الفريق بشكل منتظم.

ويأمل خدمات رفح في أن تمثل عودة غواش إضافة قوية للفريق الطامح للمنافسة على لقب الدوري الذي غاب عنه في الموسمين الماضيين لصالح جاره شباب رفح، إلا أن خدمات رفح يملك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بستة مرات.