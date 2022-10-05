جماهير شعبنا تشيّع الشهيد علاء زغل في نابلس

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، جثمان الشهيد علاء زغل (21 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير الحطب شرق نابلس عصر اليوم الأربعاء.

واستشهد علاء زغل إثر إصابته بعيار ناري في رأسه خلال الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال دير الحطب، اعتقل خلالها المطارد سلمان عمران بعد معركة استمرت أكثر من ساعتين نفدت خلالها ذخيرت، وشارك فيها مجموعات من المقاومين في محاولة لفك الحصار الذي فرضه الاحتلال على عمران.

ونقل جثمان الشهيد الذي لف بالعلم الفلسطيني من مستشفى رفيديا في نابلس إلى مخيم عسكر الجديد، شرق نابلس، بمشاركة ممثلي القوى والفعاليات المختلفة.

وطاف المشيعون بالجثمان الشوارع الرئيسة في المخيم وصولاً إلى منزل عائلته حيث ألقت نظرة الوداع الأخير عليه، قبل أن تؤدى عليه الصلاة ويوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وألقيت خلال مراسيم التشييع كلمات دان المتحدثون فيها جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وردد شبان غاضبون هتافات تتوعد بالانتقام ومواصلة النضال.

المصدر / فلسطين أون لاين