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مجلات الجامعة الإسلامية تحصل على مراكز متقدمة في معامل أرسيف ARCIF

05 أكتوبر 2022 . الساعة 20:55 بتوقيت القدس
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أعلن الأستاذ الدكتور يوسف الجيش عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بغزة، عن حصول مجلات الجامعة على مراكز متقدمة في معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية- أرسيف وهو أحد مبادرات قاعدة بيانات معرفة للإنتاج والمحتوى العلمي.

وقال الجيش في بيان صدر عن الجامعة، إن مجلة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية حصلت على المرتبة الخامسة عشر عربياً من مجموع إجمالي المجلات في معامل أرسيف البالغ عددها (1000) مجلة علمية، حيث حصلت على معامل (0.7764) للعام 2022. وقد حصلت المجلة على المرتبة الرابعة في تخصص علم النفس، والمرتبة الرابعة عشر في تخصص العلم التربوية.

 كما حصلت مجلة الجامعة للدراسات الاقتصادية والإدارية على المرتبة العشرون عربيًا من مجموع إجمالي المجلات في معامل أرسيف البالغ عددها (1000) مجلة علمية، حيث حصلت على معامل (0.6585) للعام 2022. وقد حصلت المجلة على المرتبة الأولى في تخصص الاقتصاد، والمرتبة الثانية في تخصص إدارة الأعمال وتخصص العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال.

وشدد الجيش على أن تميز مجلات الجامعة الإسلامية يؤكد ثقة جمهور الباحثين في فلسطين والوطن العربي بمجلات الجامعة وجودتها من الناحية العلمية، وأكد أن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا تولي مجلات الجامعة أهمية كبيرة من حيث اختيار هيئات التحرير، واختيار المحكمين، وسرية عملية التحكيم ورصانتها. 

يذكر أن مجلات الجامعة الإسلامية تنشر مئات الأبحاث العلمية المحكمة سنوياً وتستقطب المجلات الباحثين من معظم الدول العربية وعدد من الدول غير العربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الجامعة الإسلامية

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