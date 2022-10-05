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ناصر الدين: توسيع دائرة الاشتباك في الضفة يمنع الاحتلال من الاستفراد بالأقصى

05 أكتوبر 2022 . الساعة 20:36 بتوقيت القدس
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أكد مسئول مكتب القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، أن تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية سيمنع الاحتلال من مواصلة اعتداءاته على المسجد الأقصى المبارك.

ودعا ناصر الدين في تصريح مساء اليوم الأربعاء، المقدسيين وأهل الضفة لتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن نقل المواجهة إلى خارج أسوار مدينة القدس يوصل رسالة للاحتلال أن كل الشعب الفلسطيني سيدافع عن المسجد الأقصى.

وأشاد بوقوف المقدسيين بجدارة في كل مواجهة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني، حاثا أهل القدس والداخل والضفة أن يواصلوا الرباط في المسجديْن الأقصى والإبراهيمي.

وقال إن المقاومة الفلسطينية على رأسها كتائب القسام جاهزة للرد على اعتداءات الاحتلال في المكان والزمان المناسبين.

وأضاف أن ما يقوم به الاحتلال في المسجد الأقصى لعب بالنار، وإشعال لفتيل الحرب في المنطقة.

كما دعا الأمة العربية والإسلامية الخروج بضرورة الخروج نصرةً للمسجد الأقصى والقدس، والعلماء أن يكثفوا من حث أبناء الأمة لنصرة القدس والمقدسات وإصدار فتاوى لأبناء الأمة بضرورة الخروج للشوارع نصرةً للمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن التطبيع مع الاحتلال لن يفيد الأنظمة العربية، بل يجب عليها الالتحام مع شعوبها، مؤكدا أن الأمة تستطيع أن تكون شريكة في تحرير المسجد الأقصى بالحراكات الشعبية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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