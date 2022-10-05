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بالصور غزة الرياضي يحقق فوزه الأول بشكل مثير على الزوايدة

05 أكتوبر 2022 . الساعة 20:00 بتوقيت القدس
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جانب من مباراة غزة الرياضي والزوايدة
غزة/ وائل الحلبي:

حقق غزة الرياضي أول انتصاراته في دوري "ooredoo" الممتاز لكرة القدم لأندية غزة موسم 2023/2022، بعد فوزه المثير على الزوايدة بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما أمس، على ملعب فلسطين في ختام الجولة الرابعة.

فوز الرياضي ضرب به أكثر من عصفور بحجر واحدة، خاصة وأن الفريق تمكن من زيارة شباك المنافس للمرة الأولى منذ بداية الموسم إلى جانب حصوله على النقاط الثلاث التي رفعت رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع بالتساوي مع اتحاد خانيونس وشباب جباليا، وتوقف رصيد الزوايدة عند 3 نقاط في المركز التاسع بالتساوي مع الصداقة والهلال.

سجل هدفي الفوز للعميد كلا من ربحي شتيوي (62) من ركلة جزاء ومعتز الحوراني (90+7).

وشهدت المباراة حالة من الجدل بعد احتساب الحكم لركلة جزاء تسببت في توقف اللعب لأكثر من عشرة دقائق بعد اعتراض لاعبي الزوايدة على قرار الحكم، قبل أن يتم استئناف المباراة بعد عودة الفريق إلى الملعب.

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#غزة الرياضي #دوري غزة #الزوايدة

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