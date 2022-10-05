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البرلمان العربي يرفض تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا بشأن نقل سفارة لندن للقدس

05 أكتوبر 2022 . الساعة 19:24 بتوقيت القدس
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أعرب البرلمان العربي عن رفضه تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الأخيرة، ووعدها بدراسة نقل سفارة بريطانيا من (تل أبيب) إلى القدس المحتلة.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم الأربعاء، أن الوضع القانوني والتاريخي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأي خطوة بهذا الاتجاه تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لبريطانيا صاحبة وعد بلفور غير القانوني، الذي تسبب وما زال في مأساة الشعب الفلسطيني.

وشدّد البرلمان على أن أي تغيير في الوضع القائم في القدس، من شأنه أن يقوض "حل الدولتين"، ويشجع القوة القائمة بالاحتلال وجماعات المستوطنين على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن اتخاذ هذا الإجراء، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والتاريخي للقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #بريطانيا #البرلمان العربي

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