هنية يعزي وزير الشؤون الإسلامية الماليزي السابق بوفاة نجله

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، التعازي إلى وزير الشؤون الإسلامية بماليزيا سابقاً الدكتور ذو الكفل محمد البكري ، بوفاة نجله حماد.

جاء ذلك في رسالة بعثها هنية للوزير البكري، بحسب بيان صدر عن الحركة مساء اليوم الأربعاء.

وقال هنية: "تلقينا في حركة حماس ببالغ الحزن مع التسليم التام والرضا المطلق بقضاء الله وقدره نبأ وفاة ابنكم حماد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويربط على قلبكم".

وبعث هنية إلى جميع أسرة الفقيد بأصدق مشاعر التعازي والمواساة، داعياً الله أن يربط على قلوبهم، ويلهمهم حسن الصبر وجميل العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين