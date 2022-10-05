بدران يشيد بعمران ومقاومي نابلس لتصديهم للاحتلال

وجه عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران التحيَّة للمقاوم سلمان عمران وإخوانه من المقاومين الأبطال، لتصديهم لقوات الاحتلال ومستوطنيه في دير الحطب شرق نابلس اليوم الأربعاء.

وأشار بدران في بيان، مساء اليوم، إلى استشهاد الشاب علاء زغل وإصابة آخرين خلال الاشتباكات المسلحة في دير الحطب..

وأكد بدران أنّ المقاومة على عهدها في الدّفاع عن شعبنا ومقدساتنا، ولن تخذل الأبطال الذين يقبعون في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن موعدهم مع الحرية بات قريباً.

وشدد على أن المقاومة الباسلة كانت وستبقى على الدوام هي أمل شعبنا وأمتنا في التصدّي للعدو الصهيوني المجرم، وردعه عن مواصلة العدوان على شعبنا ومقدساتنا، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، حتّى تحرير الأرض والأسرى والمسرى.