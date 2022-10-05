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وصفهن بـ"الشاذات".. حماس تدين تصريحات محافظ نابلس المسيئة لأمهات الشهداء

05 أكتوبر 2022 . الساعة 18:12 بتوقيت القدس
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دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصريحات محافظ نابلس إبراهيم رمضان، التي أساء فيها لأمهات الشهداء، واعتبرتها "غير مسؤولة" وخارجة عن الإطار الوطني والأخلاقي.

وقالت الحركة في بيان للناطق باسمها فوزي برهوم، مساء اليوم، "إنّ التصريحات التي تفوّه بها محافظ نابلس إبراهيم رمضان، والتي تعرّض فيها بالإساءة المباشرة للمقاومة ولأمهات الشهداء، تصريحات مُدانة وغير مسؤولة، وخارجة عن الإطار الوطني والأخلاقي الذي يلتزم به شعبنا الصامد المجاهد".

وأكد أنّ محاولات محافظ نابلس صد المقاومين في نابلس عن طريقهم انطلاقًا من أنّ المقاومة لا جدوى منها.

وشدّد برهوم على أن محاولاته "هي رؤية صهيونية لا تعبّر عن قناعات شعبنا المجاهد، الذي اتّخذ من المقاومة سبيلاً للخلاص من المحتل، بعدما أحال نهاره وليله إلى كوابيس متلاحقة، ورأى العالم جيشهم المهزوز أمام بسالة مقاومينا الأبطال".

ولفت إلى أنّ إصرار مسؤولي السلطة على التغريد خارج السرب، ومواصلة تقزيم تضحيات أبناء شعبنا، بالتوازي مع مواصلة الأجهزة الأمنية الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني يهدد السلم المجتمعي والحالة الوطنية المنتفضة في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وقال رمضان في حديث إذاعي أمس، "في أمهات بعثن ولادهن للانتحار.. هدول أمهات؟.. هؤلاء أمهات شاذات والناس بقولوا عنها المناضلة".

وأضاف مخاطباً المقاومين في نابلس: "يا ولادي بكفي.. ومصعب اشتية تم اعتقاله لأمور قانونية لدى الأجهزة الأمنية".

وأثارت تصريحات رمضان غضبا واسعا، خاصة وأنه تحدث عن جهود يبذلها لإقناع الشباب المطلوبين لدى الاحتلال بتسليم أسلحتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #فوزي برهوم #محافظ نابلس #أمهات الشهداء

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