أم إبراهيم النابلسي لمحافظ نابلس: لو لم تكن شاذًا ما وصفت أمهات الشهداء بذلك

رفضت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، وصف محافظ نابلس إبراهيم رمضان لأمهات الشهداء بـ"الشاذّات"، وعدت اتهاماته بأنها "حقارة".

وقالت أم إبراهيم النابلسي، تعليقاً على تفوهات المحافظ، إن "كل إناء بما فيه ينضح، ولو لم تكن شاذا أخلاقياً ووطنياً ما وصفت أمهات الشهداء بالشاذّات".

وأكدت أنها سترد على تفوهات رمضان، بتنظيم وقفة احتجاجية ضد تصريحاته.

وقال رمضان في حديث إذاعي أمس، "في أمهات بعثن ولادهن للانتحار.. هدول أمهات؟.. هؤلاء أمهات شاذات والناس بقولوا عنها المناضلة".

وأضاف مخاطباً المقاومين في نابلس: "يا ولادي بكفي.. ومصعب اشتية تم اعتقاله لأمور قانونية لدى الأجهزة الأمنية".

وأثارت تصريحات رمضان غضبا واسعا، خاصة وأنه تحدث عن جهود يبذلها لإقناع الشباب المطلوبين لدى الاحتلال بتسليم أسلحتهم.

وقالت والدة الشهيد مهند الحلبي ردًا على تصريحاتِ محافظ نابلس، بأن من يتحدث عن الشهداء وأمهاتهم لا يحملون ذرةً من عقيدة ولا انتماء لفلسطين.

وأضافت في تسجيل صوتي "حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، أولادنا أفضل منهم ومن أولادهم".

المصدر / فلسطين أون لاين