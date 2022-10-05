بعد نفاذ ذخيرته الاحتلال يعتقل المقاوم سلمان عمران

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء المقاوم سلمان عمران، بعد نفاد ذخيرته إثر خوضه اشتباكاً مسلحاً استمر لساعات في بلدة دير الحطب شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلاً في دير الحطب تحصن فيه المقاوم عمران الذي أطلق الرصاص بكثافة صوب قوات الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال قذائف وقنابل يدوية على المنزل المحاصر، الذي تعرض لوابل من الرصاص.

كما استخدمت قوات الاحتلال جرافة لإحداث ثغرات في المنزل الذي تحصن فيه المقاوم عمران.

وتخلل عملية الحصار اشتباكات عنيفة خاضها مقاومون من نابلس، في محاولة منهم لفك الحصار عن المقاوم عمران، الذي خرج بعد أن أطلق كل ما بحوزته من رصاص صوب جنود الاحتلال.

وتنسب سلطات الاحتلال لعمران، الانتماء لمجموعة "عرين الأسود" والمشاركة في عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

واستشهد الشاب علاء ناصر زغل ٢١ عاما متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس، فيما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال بينهم الصحفي محمود فوزي برصاصة في اليد.

وتعاملت الطواقم الطبية مع 6 إصابات برصاص الاحتلال 2 منهم بالكتف، وإصابة باليد نقلوا الى مستشفى رفيديا للعلاج، إلى جانب 20 إصابة بالاختناق.

ونعت حركة حماس الشهيد علاء زغل، مؤكدة أنّ المقاومين والمرابطين سيرسمون لوحة النصر مهما طال الزمان.

ووصف الحركة ما جرى في دير الحطب بملحمة بطولية، وحلقة في سلسلة جهاد شعبنا الممتد والمتواصل حتى دحر الاحتلال.

وقدمت حماس التعازي لذوي الشهيد ومحبيه، وطيرت بتحية الثورة والانتفاضة لأهلنا الصامدين في الضفة، وفي كل مدننا الثائرة، وفي القلب منها القدس المحتلة، وإنّ إبداع المقاومين بالضفة واستبسال المرابطين في الأقصى سيرسم لوحة النصر مهما طال الزمان.

المصدر / فلسطين أون لاين