حماس تنعى الشهيد زغل وتؤكد أنّ المقاومين سيرسمون لوحة النصر

نعت حركة المقاومة الإسلامية الشهيد علاء زغل (21 عاما) الذي ارتقى عصر اليوم الأربعاء، في أثناء التصدي لقوات الاحتلال على إثر محاصرتها منزل المطارد سلمان عمران في بلدة دير الحطب شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان النعي: "بكل فخر واعتزاز، نزفّ إلى شعبنا الفلسطيني الصامد، وإلى أمتنا العربية والإسلامية شهيد فلسطين المجاهد: علاء نصر أحمد زغل (21 عامًا) الذي ارتقى مقبلا غير مدبر، بعد ملحمة بطولية واشتباك عنيف مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزل المطارد المجاهد سليمان عمران في دير الحطب بنابلس".

ووصفت حماس ما جرى بملحمة بطولية، وحلقة في سلسلة جهاد شعبنا الممتد والمتواصل حتى دحر الاحتلال.

وتابعت "إننا إذ نعزي ذوي الشهيد ومحبيه، لنطير بتحية الثورة والانتفاضة لأهلنا الصامدين في الضفة، وفي كل مدننا الثائرة، وفي القلب منها القدس المحتلة".

وشدّدت على أنّ إبداع المقاومين بالضفة واستبسال المرابطين في الأقصى سيرسم لوحة النصر مهما طال الزمان.

المصدر / فلسطين أون لاين