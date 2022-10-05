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حماس: اشتباكات نابلس تعكس بسالة الشباب الثائر

05 أكتوبر 2022 . الساعة 16:22 بتوقيت القدس
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أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن الاشتباكات شرق نابلس بين المطارد سلمان عمران وقوات الاحتلال تعكس بسالة الشباب الثائر في مواجهة الاحتلال.

وقال القانوع في تصريح صحفي تعقيباً على الاشتباكات الدائرة في بلدة دير الحطب شرق نابلس، منذ الثانية ظهراً، إن تلك الاشتباكات "تمثل مفخرة لشعبنا ومقاومته العتيدة وتعكس بسالة الشباب الثائر في مواجهة الاحتلال".

وشدّد القانوع على أن كل محاولات الاحتلال لن تطفئ جذوة المقاومة وستفشل في كسر إرادة الشباب الثائر والمقاومين.

وذكر أن الضفة الغربية تمثّل خزّانًا عظيمًا للثورة والثوار ولن ينضب حتى دحر الاحتلال.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، في بلدة دير الحطب، بعد محاصرة الاحتلال منزل المطارد سلمان عمران.

وأفادت مصادر محلية في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بالآليات العسكرية وحاصرت منزل الشاب عمران، وسط إطلاق نار كثيف، ولاحقا توجّهت مجموعات من المقاومين نحو المنزل المحاصر في محاولة لفك الحصار عن المطارد.

وعصر اليوم أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن استشهاد الشاب علاء زغل متأثرا بإصابته برصاصة إسرائيلية في رأسه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاحتلال #نابلس #عبد اللطيف القانوع #سلمان عمران

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