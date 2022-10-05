استشهاد شاب برصاص الاحتلال في دير الحطب

استشهد شاب متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء في بلدة دير الحطب شرق مدينة نابلس، حيث تدور اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمطارد سلمان عمران.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، باستشهاد علاء ناصر زغل (٢١ عاما) متأثراً إبجراحه الحرجة من جراء إصابته برصاص الاحتلال خلال الاشتباكات

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال خلال الاشتباكات الدائرة مع المقاومين في دير الحطب.

واندلعت الاشتباكات إثر اقتحام قوات الاحتلال دير الحطب بالأليات العسكرية، ومحاصرتها منزل سكني داخله المطارد سلمان عمران، وشرعت في إطلاق الرصاص عليه قبل أن يتجه مقاومون من نابلس إلى دير الحطب للاشتباك مع الاحتلال في محاولة لفك الحصار عن عمران.

المصدر / فلسطين أون لاين