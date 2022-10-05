3 إصابات برصاص الاحتلال في دير الحطب شرق نابلس

أصيب ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إصابة أحدهم حرجة خلال اشتباكات مسلحة تدور في هذه الأثناء في بلدة دير الحطب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 3 مواطينن أصيبوا برصاص الاحتلال حتى اللحظة في دير الحطب.

وذكرت الجمعية أن إصابة كانت في الرأس بشكل مباشر، ووصفت حالتها بأنها حرجة للغاية، فيما أصيب الآخران بالكتف.

وأشار الهلال الأحمر، إلى منع قوات الاحتلال طواقمها من الوصول للمصابين في دير الحطب.

وتدور اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في هذه الأثناء في دير الحطب، بعد محاصرة الاحتلال منزل عمران.

وأفادت مصادر محلية في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بالآليات العسكرية وحاصرت منزل الشاب عمران، وسط إطلاق نار كثيف.

وعزز الاحتلال من قواته في المكان، ونشر القناصة على أسطح البنايات المرتفعة، حيث لا زال المطارد عمران يشتبك مع قوات الاحتلال بمساندة مجموعات من المقاومين.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدية إلى قرى عزموط وسالم ودير الحطب.

المصدر / فلسطين أون لاين