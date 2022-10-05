توقيت ومُعلق مباراة اليوم بين ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة قوية أمام شاختار الأوكراني، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، يسعى شاختار إلى خطف نقاط المباراة لوضع قدماً في الدور القادم من البطولة.

ويسير الملكي بخطى ثابتة منذ انطلاق البطولة، حيث حقق فوزين متتاليين، الأول على حساب سلتيك بثلاثية نظيفة، والثاني أمام لايبزيج بهدفين دون رد.

ويحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الإسباني، اليوم الأربعاء المباراة المرتقبة بين الفريقين، والتي تبث في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين، التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر قناة beIN Sports 2 premium، وسيكون معلق مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري الأبطال هو المعلق علي محمد علي.

المصدر / وكالات