البزم: "الداخلية" تتعامل مع المخدرات كـملف خطير يمس أمن شعبنا

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم إن وزارته تتعامل مع المخدرات كـ"ملف خطير" يمس أمن شعبنا ويُهدد الأجيال.

كما وأكد البزم في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعني الأول بإدخال المخدرات لغزة بأشكال مختلفة، مشيرا إلى أن "الداخلية" تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً وتُسخّر جميع إمكانياتها من أجل حماية المجتمع.

وأشار إلى أن الداخلية مستمرة في القيام بواجبها للحفاظ على أمن شعبنا، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يُهدد استقرار المجتمع.

وأضاف: "لا يُمكن التهاون مع من يُهدد الأمن المجتمعي، ويعمل على قتل أبناء شعبنا وتدمير النسيج اجتمعي بهذه السموم القاتلة التي يسعى أعداء شعبنا لإدخالها لغزة، وفي مقدمتهم الاحتلال".

وأوضح البزم أن تجار المخدرات يعملون على قتل المواطنين، وكثير من الجرائم التي تقع داخل المجتمع يكون سببها تعاطي المخدرات.

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وتابع: "الأجهزة الأمنية والشرطية تقوم بواجب وطني وإنساني من أجل المحافظة على أمن واستقرار شعبنا، ورسالتنا لكل من يعمل في تجارة المخدرات أننا لن نتهاون معه وسنكون له بالمرصاد".

وشدَّد البزم على أن الداخلية لا يمكن أن تسمح لأي شخص بتهديد السلم الأهلي والمجتمعي في قطاع غزة، مضيفاً "كل من يقوم بإطلاق النار واستهداف عناصر الشرطة والأمن سيدفع الثمن".

ولفت المتحدث باسم الداخلية إلى أن المجتمع الفلسطيني بكل شرائحه وفئاته يساند الإجراءات الحكومية في العمل للتخلص من هذه السموم القاتلة.

وأكد أن الجهد التوعوي والمجتمعي هو جهد أساسي وضروري ومهم من أجل مواجهة هذه الآفة الخطيرة إلى جانب عمليات الضبط.

وكانت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، عن مقتل تاجر مخدرات، وأحد أصحاب السوابق، خلال مهمة للقبض على الأول.

المصدر / فلسطين أون لاين