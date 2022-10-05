قرار أردني بتثبيت التوقيت الصيفي

قرَّر مجلس الوزراء الأردني اليوم الأربعاء تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام.

القرار وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء يأتي بعد دراسة أجرتها الحكومة للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي، والتي بيَّنت أنَّ استمرار العمل في هذا التَّوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النَّهار.

ومن شأن القرار الحدِّ من أوقات الدَّوام خلال أوقات المساء والليل خصوصا لطلبة الفترات المسائيَّة، وطلبة الجامعات، والموظَّفين في القطاعين العام والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم العمل حتى ساعات المساء.

وفيما يتعلَّق بدوام طلبة المدارس والجامعات صباحاً، وجَّه مجلس الوزراء وزارتيّ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي إلى تعديل دوامهم بما يتناسب ومواعيد شروق الشَّمس، وبما يضمن خروجهم إلى مدارسهم وجامعاتهم في أوقات مناسبة.

يذكر أن نحو 60% من دول العالم لا تقوم بتغيير توقيتها خلال العام، فيما تعتمد 40% من الدُّول نظام تغيير التَّوقيت خلال أوقات محدَّدة مع بداية الصَّيف والشِّتاء.

المصدر / وكالات