الهدمي: المرابطون يفشلون مخططات المستوطنين تجاه "الأقصى"

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إن المرابطين في الأقصى يفشلون مخططات الاحتلال الساعي لتطبيقها داخل المسجد بحجة الأعياد.

وبين الهدمي أن الاحتلال الصهيوني يستغل فترة الأعياد اليهودية من أجل القيام بخطوات نوعية في المسجد الأقصى المبارك، ويريد أن يكون المسجد لليهود كما هو للمسلمين.

وأكد أن المستوطنين يؤدون الطقوس التلمودية داخل الأقصى بصورة كبيرة خلال فترة الأعياد اليهودية، بحماية من قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لتطبيق تجربة المسجد الإبراهيمي في المسجد الأقصى لكنه فشل في ذلك، كما يسعى لفرض سيادته في المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف الهدمي: أن "الاحتلال يضيق على المقدسيين بكل الوسائل من أجل إبعادهم عن الأقصى، ويعول في مسألة المسجد الأقصى على الوقت وسياسته قائمة على طول النفس من أجل الوصول لمشروعه الكبير".

واقتحم ما يقارب من 468 مستوطنًا، المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتلقى المستوطنون شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، لاسيما في منطقة باب الرحمة.

وقامت مجموعة من المستوطنين من بينهم المتطرف "يهودا غليك"، بنفخ البوق بين قبور المسلمين في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين