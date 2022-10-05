وظيفة شاغرة في جمعية العودة الصحية والمجتمعية بقطاع غزة

جمعية العودة الصحية والمجتمعية هي جمعية صحية أهلية، ذات جذور مجتمعية، غير هادفة للربح، تأسست في العام 1985. وتسعى في عملها على تحقيق التمكين الصحي للمجتمع وتعزيز مفهوم الصحة الشامل في قطاع غزة من خلال تقديم خدمات الرعاية الأولية والثانوية الوقائية والعلاجية، بجانب تدخلات الحماية المجتمعية، ويجمع أعضاؤها رؤية صحية تنموية موحدة بهدف تطوير وتعزيز الخدمات الصحية والمجتمعية، وتقدم الجمعية خدماتها دون أي تمييز بالدين أو الجنس أو العرق أو اللون، وتُؤمن بمبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها ثوابت الجمعية والشرعية الدولية، وبقيمة الإنسان الفلسطيني، وبحقه في نظام صحي شامل مستند إلى مبادئ الرعاية الصحية، وانطلاقًا من هذا الإيمان ... تعمل الجمعية على التأثير في السياسات العامة والقطاعية للصحة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتقديم الخدمات النوعية، والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية، والتطوير المؤسسي للجمعية من أجل بناء المجتمع المدني الفلسطيني الديمقراطي المستند على المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

تحترم جمعية العودة الصحية والمجتمعية كرامة جميع البشر، وهي مُلتزمة بمراقبة حقوق الانسان وحمايتها، وتمتلك جمعية العودة الصحية والمجتمعية سياسات حماية قوية بما في ذلك حماية الطفل، وسوء السلوك الجنسي، والاستغلال الانتهاك الجنسيين للمستفيدين وأفراد المجتمع ومكافحة الاتجار.

تحتفظ جمعية العودة الصحية والمجتمعية بالحق في طلب الالتزام بالسياسات والآليات ذات الصلة، ويوافق المُتقدم على إبلاغ جمعية العودة الصحية والمجتمعية على الفور بأي أدلة موثقة أو اشتباه في الاتجار بالأشخاص أو الاستغلال الذي ينطوي على أموال أو موارد

مُقدمة، ويمكن للمتقدم الإبلاغ عن مثل هذه الأحداث أو الأنشطة المُشتبه بها أو المعلومات ذات الصلة عن طريق الخط الخاص بالشكاوى 1800180181 أو البريد الإلكتروني [email protected] دون أي مخاطر للانتقام.

لا تتسامح جمعية العودة الصحية والمجتمعية مع أي استغلال أو إساءة لقواعد السلوك وتعهد المُتقدم بالامتثال للأحكام القانونية ذات الصلة في هذا الصدد، كما وتلتزم جمعية العودة الصحية والمجتمعية باتّباع الإجراءات الخاصة بتطبيق سياسة الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي (PSEAH) التي يتطلب من المتقدمين/ات للوظيفة الالتزام بها، كما تُلزم موظفيها والأفراد

المُرتبطين بها بالتوقيع على مُدونة قواعد سلوك تحتوي على السلوكيات المحظورة والمتعلقة بالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي (PSEAH)

المهام العامة : تقديم خدمة التصوير الطبي وفق أفضل الممارسات الطبية وصولاً لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ورسالة الجمعية

المهام الخاصة

1- المساهمة في إعداد خطة العمل السنوية للقسم.

2- القيام بإجراء الفحوصات الاشعاعية المطلوبة للمرضى على ضوء دليل إجراءات العمل لكل من هذه الفحوصات سواء ما يتعلق بتحضير المريض أو تهيئة استخدام الجهاز بشكل مناسب.

3- مساعدة المريض قبل وأثناء وبعد عملية التصوير وتحصيل الرسوم المقررة.

4- القـيام بتجهيز أفلام الاشعة بعد الانتهاء من عملية التصوير ومناظرتها بعد الطباعة لتقرير مدى صلاحيتها من حيث عوامل التصوير والطباعة.

5- عـرض الأفـلام الشـعاعية بعد طباعتها على الطبيب المسئول لقراءتها وكتابة التقرير النهائي.

6- القيام باستعمال الأجهزة المتحركة لتصوير المرضى الذين لا تسمح حالتهم المرضية بإرسالهم إلى قسم الأشعة.

7- القـيام بتجهيز المواد القساطر والحقن والأدوية والعقاقير اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة.

8- مساعدة الطبيب لإجراء وإتمام الفحوصات الخاصة.

9- استلام طلبات الأفلام والصبغات ومطابقتها وعدها وحفظها في مكان مناسب كي لا تتلف.

10- استلام عهدة الأدوات والمراييل وكل اللوازم الخاصة بقسم الأشعة والمحافظة عليها.

11- المحافظـة على الأجهزة والمعدات المستعملة من التلف وسوء الاستعمال وتطبيق تعليمات الشركة الصانعة.

12- فحـص أجهـزة الأشـعة باسـتمرار والتأكد من صلاحيتها والإبلاغ عن الأعطال ومتابعة برنامج الصيانة الوقائية والدورية لها.

13- تطبيق قواعد السلامة العامة والحماية من الأشعة أثناء العمل.

14- المشاركة في التدريبات المقدمة لطاقم الجمعية.

15- الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الادارة العليا للجمعية.

16- المشاركة في وضع خطة طوارئ خاصة بالجمعية.

17- القيام بالتدريب في مواضيع ذات علاقة عند الطلب.

18- تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.

19- القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل رئيس القسم

المؤهلات المطلوبة

- الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس) في التصوير الطبي.

- أن تكون حاصلة على مزاولة مهنة التصوير الطبي من وزارة الصحة الفلسطينية.

- ساعات العمل المطلوبة 45 ساعة عمل اسبوعياً

- خبرات سابقة : خبرة لمدة (3) سنوات على الأقل في مجال التصوير الطبي .

مهارات سابقة

- إجادة استخدام البرامج المحوسبة.

- إجادة في اللغة الإنجليزية محادثةً وكتابة و قراءة.

- مهارات الاتصال الفعال والكتابة والتحليل والتفكير الابداعي.

- مهارات كتابة التقارير

- العمل تحت الضغط.

- العمل ضمن فريق

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال الضغط ( هنا )

- التسجيل ينتهى بتاريخ 8/10/2022