أحد المدن التاريخية في فلسطين، تقع في منطقة الجليل، وتعد من أكثر المدن الفلسطينية ارتفاعاً عن سطح البحر بما يقرب من 900 متر، وتبعد عن مدينة القدس 134كم وتطل على مرج بيسان وبحيرة طبريا الواقعين للجنوب الشرقي منها، ويقع جبل الجرمق إلى الغرب منها.

أسسها الكنعانيون على السفح الجنوبي لجبل كنعان، وهي مركز لقضاء صفد يقع بين لبنان وسوريا وقضاءي طبريا وعكا.

وتشتهر المدينة بزراعة أشجار الزيتون واللوز والعنب، وكذلك الينابيع والبساتين الكثيرة، حيث تعبر في أراضي المدنية أربعة أنهار تنبع من جبل الشيخ وتصب في نهر الأردن، وعلى صعيد الصناعة تشتهر صفد بصناعة السجائر والمطابخ والدراجات بالإضافة إلى الصناعات الغذائية.

ونظراً لموقعها الجغرافي نشطت الحركة التجارية المدينة وأصبحت مركزا سياحيا ومصيفا مشهورا، فهي غنية بالمناظر الطبيعية الجميلة والأماكن التي تروج السياحة، كما تعج صفد بالأسواق التي يأتي إليها السكان من المناطق المجاورة للبيع والشراء.

في العام 1948 سقطت مدينة صفد بيد الاحتلال الإسرائيلي لعدة عوامل أبرزها: نقص السلاح بأيدي الفلسطينيين وعدم وجود أي تدخل عربي يساعد في محاربة العصابات الصهيونية، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي وضع بين أيدي عصابات الاحتلال سواء من ناحية التدريب أو توفير الأسلحة الحديثة لهم.

ارتكبت العصابات الصهيونية مجازر مروعة في قرى صفد ومن أبرزها: مجزرة عين الزيتون التي قُتل فيها من 30-70 أسير فلسطيني على يد عصابات بلماح، حيث أن سقوط القرية ساهم في فتح المجال أمام القوات الصهوينة لاحتلال مدينة صفد.

ويوجد في المدينة العديد من المعالم التاريخية العريقة كالمسجد الأحمر الذي تم تشييده من الحجارة الحمراء المصقولة، بالإضافة إلى جامع الأمير فيروز ويوجد بداخل المدينة أيضاً متحفاً.

المصدر / فلسطين أون لاين