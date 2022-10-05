الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المزارعين الفلسطينيين والصيادين شمالي قطاع غزة وفي عرض البحر، دون أن يسجل وقوع إصابات في الأرواح.



وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين الفلسطينيين الذين كانون يعملون في منطقة "بورة أبو سمرة" شمالي غربي بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.



كما فتحت زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر منطقة السودانية في بلدة بيت لاهيا.



وتنفذ قوات الاحتلال، بشكل متكرر، أعمال تجريف قرب المناطق الحدودية لقطاع غزة، كما تتعمد استهداف المزارعين والصيادين ورعاة الأغنام، في خطوات متسلسلة لتضييق الحصار على أهالي القطاع.



كما تتعمد بحرية الاحتلال - بشكل يومي - إطلاق النار والغاز السام المسيل للدموع، وتفتح خراطيم المياه، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين العاملة في بحر قطاع غزة، في خطوة لحرمانهم من قوتهم، وتضييق الحصار عليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين