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إنتر يداوي مشاكله المحلية بفوز صعب على برشلونة

05 أكتوبر 2022 . الساعة 00:41 بتوقيت القدس
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لاعبي الانتر بعد الهدف

انتفض إنتر ميلان بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي ليحقق فوزا مهما 1-صفر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء بفضل هدف هاكان شالهان أوغلو.

وسجل لاعب الوسط التركي هدفه الوحيد بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى لمرمى مارك أندريه تير شتيغن في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقفز إنتر إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط متأخرا بثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر ومتفوقا بثلاث نقاط على برشلونة.

ويحل إنتر ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو الأسبوع المقبل.

ولم يستطع برشلونة الفوز خارج ملعبه ببطولة دوري أبطال أوروبا للمباراة الثالثة على التوالي بعدما خسر أمام بايرن "مرتين" وإنتر ميلان يوم الثلاثاء

المصدر / وكالات
#برشلونة #رياضة #انتر ميلان #ابطال اوروبا

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