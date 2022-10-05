فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حاول بيع كليته ولم يفلح.. لبناني يقتحم مصرفاً بمسدس

إنتر يداوي مشاكله المحلية بفوز صعب على برشلونة

لهذا السبب.. ابتعد فورا عن تناول مشروبات "الدايت"

ماسك يعرض إنهاء صفقة شراء تويتر بالسعر المتفق عليه

تسجيل 26 الف إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة

أعضاء في "البرلمان العربي "يؤكدون دعمهم حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

" أبو غنيمة " يقود بتروجيت لفوز ودي

الدولار يرتفع إلى مستوى تاريخي في مصر

عائلة شرايعة تطالب بالكشف عن مصير نجلها

الاحتلال يقتحم دورا ويعتقل مواطنا من منزله

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

ماسك يعرض إنهاء صفقة شراء تويتر بالسعر المتفق عليه

05 أكتوبر 2022 . الساعة 00:27 بتوقيت القدس
...
إيلون ماسك

أفادت تقارير أن إيلون ماسك عرض المضي قدما في صفقة الاستحواذ على موقع تويتر بالسعر الأصلي المتفق عليه، قبل أسابيع فقط من افتتاح جلسات المحاكمة في دعوى تويتر ضده لمحاولته الانسحاب من الصفقة.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن أغنى رجل في العالم أرسل خطابا إلى تويتر يتعهد فيه باحترام سعر الاستحواذ البالغ 54,20 دولارا للسهم، ما أدى إلى قفزة كبيرة في قيمة سهم الشبكة الاجتماعية وتعليق التداول به.

ويأتي المنعطف الأخير في صفقة الاستحواذ قبل أقل من أسبوعين من بدء المحاكمة في الدعوى التي رفعها تويتر لإلزام رئيس تيسلا بتنفيذ الصفقة التي وقعها في نيسان/ابريل بقيمة 44 مليار دولار.

وكان ماسك قد بدا بالتراجع بعد فترة وجيزة من توقيعه الاتفاق، حيث قال في رسالة في تموز/يوليو إنه يعتزم إلغاء الشراء لأنه تعرض للتضليل بشأن عدد الحسابات الوهمية، وهي مزاعم رفضها تويتر.

وفي تموز/يوليو، وافق قاضٍ من ولاية ديلاوير على تسريع المحاكمة بناء على طلب تويتر الذي قال بأن عرض الشراء يعرقل أداءه المالي.

واعتبر خبراء بأن ماسك أيقن بأن فرصته في كسب القضية غير مرجحة إلى حد كبير، وأن هذه الصفقة ستكتمل بطريقة أو بأخرى.

وارتفع سهم تويتر بنسبة 12,7 بالمئة ليسجل 47,95 دولارا، قبل أن توقف بورصة نيويورك التداول به بعد تقرير بلومبيرغ عن عرض استحواذ جديد محتمل.

وفاجأ ماسك العديد من المستثمرين بسعيه الاستحواذ على تويتر، كما أثار قلق النشطاء بشأن امكانية رفعه الحظر المفروض على دونالد ترامب واحتمال أن يفتح الباب أمام التضليل.

والاثنين دخل ماسك في جدل على تويتر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد طرحه مجموعة أفكار لإنهاء الحرب بينها الاعتراف بسيادة روسيا على القرم والمحافظة على حيادية أوكرانيا.

المصدر / وكالات
#فيسبوك #صفقة #تواصل اجتماعي #توتير #ماسك #تيسلا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة