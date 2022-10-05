تسجيل 26 الف إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 26 ألف إصابة مؤكدة بجدري القرود حتى يوم الاثنين، حسبما ذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ولاية كاليفورنيا سجلت أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بين الولايات الأمريكية حتى الآن بواقع 5010 إصابات، وتليها ولاية نيويورك بواقع 3948 إصابة، وتحل فلوريدا في المركز الثالث بواقع 2543 إصابة.

وذكرت المراكز أن التفشي يتراجع بفضل توافر اللقاحات، كما أصبح الشعب أكثر وعيا بشأن كيفية تجنب الإصابة بالعدوى.

المصدر / وكالات