أعضاء في "البرلمان العربي "يؤكدون دعمهم حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

أكد عدد من أعضاء البرلمان العربي، دعمهم لطلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة وضرورة إعادة الوحدة الفلسطينية، كما طالبوا بضرورة تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين في المحافل كافة، وضرورة أن يكون لاتحاد المحامين العرب دور في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان العربي التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، بمشاركة فلسطين، لاستعراض نتائج تقارير وتوصيات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي، التي ناقشت على مدار اليومين الماضيين مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية والقضايا العربية الرئيسية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية.

كما أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، دعم البرلمان الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى للشعب العربي.

وأكد العسومي، في كلمته الافتتاحية، محورية القضية الفلسطينية التي تحتل الأولوية في نشاط البرلمان العربي، منوها إلى ضرورة دعم وتعزيز صمود سكان مدينة القدس المحتلة، وبالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

المصدر / وكالات