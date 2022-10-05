فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حاول بيع كليته ولم يفلح.. لبناني يقتحم مصرفاً بمسدس

إنتر يداوي مشاكله المحلية بفوز صعب على برشلونة

لهذا السبب.. ابتعد فورا عن تناول مشروبات "الدايت"

ماسك يعرض إنهاء صفقة شراء تويتر بالسعر المتفق عليه

تسجيل 26 الف إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة

أعضاء في "البرلمان العربي "يؤكدون دعمهم حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

" أبو غنيمة " يقود بتروجيت لفوز ودي

الدولار يرتفع إلى مستوى تاريخي في مصر

عائلة شرايعة تطالب بالكشف عن مصير نجلها

الاحتلال يقتحم دورا ويعتقل مواطنا من منزله

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

" أبو غنيمة " يقود بتروجيت لفوز ودي

05 أكتوبر 2022 . الساعة 00:13 بتوقيت القدس
...
أبو غنيمة يسار
غزة / مؤمن الكحلوت:

قاد اللاعب طارق أبو غنيمة فريقه بتروجيت المصري، لتحقيق فوز ودي عل نظيره المجد السكندري، في المباراة التجريبية التي جرت بين الفريقين أمس، استعداداً لانطلاق الدوري المصري للدرجة الممتازة "ب".

وفاز فريق بتروجيت بثلاثية نظيفة، وسجل أبو غنيمة أحداها، ليفرض نفسه بقوة، بعدما ظهر بقوة في عدة مباريات سابقة، وسجل أهدافاً، علماً أن فريق المجد يضم في صفوفه اللاعب حامد حمدان ابن مخيم المغازي ولاعب غزة الرياضي السابق.

وانتقل أبو غنيمة لفريق بتروجيت الصيف الحالي، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، حيث قاد فريق شباب رفح للتتويج بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، وحصل عل لقب هداف المسابقة.

#بتروجيت #أبو غنيمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة