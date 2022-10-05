" أبو غنيمة " يقود بتروجيت لفوز ودي

غزة / مؤمن الكحلوت:

قاد اللاعب طارق أبو غنيمة فريقه بتروجيت المصري، لتحقيق فوز ودي عل نظيره المجد السكندري، في المباراة التجريبية التي جرت بين الفريقين أمس، استعداداً لانطلاق الدوري المصري للدرجة الممتازة "ب".

وفاز فريق بتروجيت بثلاثية نظيفة، وسجل أبو غنيمة أحداها، ليفرض نفسه بقوة، بعدما ظهر بقوة في عدة مباريات سابقة، وسجل أهدافاً، علماً أن فريق المجد يضم في صفوفه اللاعب حامد حمدان ابن مخيم المغازي ولاعب غزة الرياضي السابق.

وانتقل أبو غنيمة لفريق بتروجيت الصيف الحالي، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، حيث قاد فريق شباب رفح للتتويج بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، وحصل عل لقب هداف المسابقة.