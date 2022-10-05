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" البيك " يستمر مع العميد رغم حصوله على الإستغناء

05 أكتوبر 2022 . الساعة 00:06 بتوقيت القدس
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البيك يتوسط إدارة غزة الرياضي
غزة / مؤمن الكحلوت:

اتفق اللاعب توفيق البيك الاستمرار مع فريقه غزة الرياضي، رغم حصوله على كتاب الإستغناء أول من أمس.

وبما أن فترة الانتقالات مغلقة حاليا، سيلعب اللاعب مع ناديه فيما تبقى من مباريات حتى نهاية مرحلة الذهاب، ومن ثم سيقرر بعدها مصيره.

وعاد البيك من جمهورية مصر العربية لغزة الأسبوع الماضي، بعد أن حاول الإحتراف في أحد الأندية المصرية، لكنه لم يتمكن من ذلك، وسيعاود المحاولة مرة أخرى مستقبلا.

ومن المتوقع أن يظهر البيك "19 "  عاما في مباراة الفريق اليوم أمام شباب الزوايدة، برفقة زميليه عمرو رزق وأحمد أبو عبيد.

#العميد #البيك #الإستغناء

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