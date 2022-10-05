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خدمات جباليا يهزم اليرموك في دوري الدرجة الثانية

05 أكتوبر 2022 . الساعة 00:03 بتوقيت القدس
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جانب من مباراة اليرموك وخدمات جباليا
غزة / مؤمن الكحلوت:

تغلب فريق خدمات جباليا على مضيفه اليرموك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما  على ملعب فلسطين بمدينة غزة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية لفرع " غزة والشمال ".

وافتتح تامر الترامسي التسجيل لليرموك عند الدقيقة " 36 " من الشوط الأول، وتمكن الفريق من الحفاظ على شباكه حتي نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، سيطر الضيوف على مجريات اللعب، رغم الهجمات المرتدة لليرموك التي شكلت خطورة على مرمى الخدمات.

وتمكن سالم رضوان من تعديل النتيجة لخدمات جباليا عند الدقيقة "68"، بعد تلقيه كرة عرضية من زميله مصعب أبو النصر، وأضاف زميله مدحت السيد تقدم فريقه بالهدف الثاني عند الدقيقة "73"، بعد تلقيه كرة عرضية زاحفة وسدد الكرة في الشباك باتقان.

وعزز المخضرم السيد تقدم خدمات جباليا بالهدف الثالث، بعد راوغ مدافع اليرموك وسدد في الشباك عند الدقيقة " 90+3"، ليحصل الخدمات على 3 نقاط جديدة، جعلته في المركز الثاني خلف الرضوان المتصدر، بينما أصبح اليرموك في المركز الخامس برصيد 3 نقاط فقط.

#اليرموك #خدمات جباليا #الدرجة الثانية

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