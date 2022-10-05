خدمات رفح يطلب قيد هلال غواش

غزة / مؤمن الكحلوت:

تقدم نادي خدمات رفح بطلب لاتحاد كرة القدم، لإعادة قيد اللاعب هلال الغواش على كشوفاته من جديد، بعد فسخ اللاعب تعاقده مع نادي الترسانة المصري.

ووصل اللاعب غواش قطاع غزة مطلع الأسبوع الحالي، حيث حاول خلال الفترة السابقة، الإحتراف في أكثر من ناد مصري، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وقدم خدمات رفح جميع الأوراق المطلوبة لاتحاد الكرة، بانتظار قراره بقيده استثنائيا قبل انطلاق الجولة القادمة، أو الانتظار حتي انتهاء مرحلة الذهاب من بطولة الدوري.

ويعتبر الغواش من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، خلال العقد الماضي، وبرز بشكل لافت مع فريق خدمات رفح، الذي سيلعب معه الموسم الخامس، وحقق معه عدة بطولت رسمية.