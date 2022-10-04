هل عرفت ترتيب المرشحين لـ"الكرة الذهبية 2023" ؟

نشر موقع "لو فوت أون بريف" الفرنسي تقريرًا استعرض فيه بعض اللاعبين الذين يُرجّح فوزهم بالكرة الذهبية باعتبارها أرفع جائزة فردية تُقدّم في عالم كرة القدم.

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وقال الموقع، في تقرير إنّ جوائز الكرة الذهبية ستُسند هذا العام في الحفل الذي من المخطط تنظيمه في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

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ويضيف الموقع أنه مع انسحاب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من السباق، من المؤكد أنه سيتم منح الجائزة للاعب آخر هذه السنة، ينتخبه ممثلي وسائل الإعلام وقادة المنتخبات الوطنية والمدربين.

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5ـ كيفين دي بروين (بلجيكا/ مانشستر سيتي)

يُصنّف لاعب كرة القدم البلجيكي؛ الذي يلعب في مركز الوسط مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي، كأحد أفضل لاعبي كرة القدم في أوروبا بفضل أدائه الرائع في المباريات التي شارك فيها. ويسعى اللاعب الدولي البلجيكي إلى تحسين أدائه؛ ولذلك قدم أفضل ما لديه في المراحل الأولى من الموسم الحالي.

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ويبلغ دي بروين من العمر 31 عامًا ومن المرجح تصنيفه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في العصر الحديث وذلك لسبب وجيه؛ فخلال الأحد عشر مباراة التي شارك فيها هذا الموسم؛ سجل دي بروين هدفًا واحدًا وقدم عشر تمريرات حاسمة ، فضلًا عن تسجيله هدفًا وتقديم تمريرة حاسمة خلال المباراة التي جمعت بين بلجيكا وويلز في دوري أمم أوروبا التي نُظّمت في أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي فاز فيها منتخب بلاده بهدفين مقابل هدف.

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4- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا/ برشلونة)

ويرجح الموقع إمكانية فوز روبرت ليفاندوفسكي وهو لاعب كرة قدم بولندي يلعب في مركز الهجوم مع نادي برشلونة الإسباني وهو قائد ‌منتخب بولندا بجائزة الكرة الذهبية. مع العلم أنّ جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي في الموسمين الماضيين كانت من نصيبه وقد انتقل هذا الصيف إلى برشلونة؛ حيث أظهر اللاعب البولندي الدولي في المباريات التي دارت في ملعب كامب نو روعة أدائه أمام الكتالونيين وقدرته على الظهور كمهاجم لامع، فخلال المباريات التسع التي خاضها إلى جانب نادي برشلونة سجل ليفاندوفسكي 12 هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

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3- ليونيل ميسي (الأرجنتين / باريس سان جيرمان)



قد تعزى الصعوبات التي واجهها ليونيل ميسي خلال موسمه الأول في باريس سان جيرمان إلى كآبة ما بعد برشلونة، ولكن بفضل روعة أدائه؛ غرس اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا في الذاكرة لقطات سحرية من مباريات كرة القدم. وقدم ميسي خلال هذا الموسم أفضل ما لديه وتجلى ذلك في تسجيل سبعة أهداف وتقديم ثمانية تمريرات حاسمة في جميع المباريات التي شارك فيها ضمن نادي باريس سان جيرمان حتى الآن، وقد سجل أربعة أهداف في مباراتين للأرجنتين ضد هندوراس وجامايكا خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة. ومع ذلك، هل يمكن أن يفوز ميسي بثامن كرة ذهبية العام المقبل؟

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2- نيمار جونيور (البرازيل / باريس سان جيرمان)

وأوضح الموقع أن لاعب كرة القدم البرازيلي المهاجم في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل أثبت في العديد من المناسبات أنه أحد أفضل المهاجمين في العصر الحديث ويبدي عزيمة للحفاظ على لقبه في الموسم الحال، فخلال المباريات أثبت نيمار، البالغ من العمر 30 عامًا، قدرته على تجاوز اللاعبين المدافعين وإيصال كرته إلى شباك المرمى. وفي الـ12 مباراة التي لعب فيها ضمن فريق باريس سان جيرمان هذا الموسم، سجل نيمار 11 هدفًا وقدم ثمانية تمريرات حاسمة. وبناء على هذه النتائج، يعتبر نيمار من المرشحين الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية في العام المقبل.

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1ـ آرلينغ هالاند (النرويج/مانشستر سيتي)

يلعب آرلينغ هالاند مهاجمًا ضمن فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي و‌منتخب النرويج، واستطاع بتكتيكاته الخاصة التأثير في الدوري الإنجليزي في المراحل الأولى من الحملة الجديدة؛ حيث تمكن من إحراز ثلاث ثلاثيات في أول ثماني مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وفي الختام؛ نوه الموقع إلى أنه خلال ظهوره في 11 مباراة إلى حد الآن في هذا الموسم، سجل هالاند 17 هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، ويبشر استمرار أدائه على هذا النحو بفوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، مع العلم أنه سجل هدفا خلال المباراة التي جمعت بين منتخب النرويج وسلوفينيا والتي نظمت في ال24 من ايلول/سبتمبر الماضي.

المصدر / عربي21