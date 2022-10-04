مواجهات في العيزرية وتصاعد للمقاومة في الضفة

لا تزال حالة المقامة في الضفة الغربية تشهد تصاعدًا مستمرا، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، للرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

وبحسب تقرير لمركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، تم تنفيذ محاولة عملية دهس قرب سلواد شمال شرق رام الله، أدت لإصابة أحد جنود الاحتلال بنيران صديقه خلال إطلاق النار على المركبة الفلسطينية.

واندلعت مواجهات عنيفة في البيرة وبيتونيا، ومعسكر عوفر ودورا القرع وسلواد ومستوطنة بسجوت.

ووقعت عمليتا إطلاق نار استهدفت سيارات المستوطنين، بالقرب من طريق حوارة وحاجز بيت فوريك في نابلس.

وألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة، باتجاه قوات الاحتلال قرب مخيم العروب في الخليل.

واستهدف مقاومون حاجز الجلمة في جنين، بعبوات محلية الصنع.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيزرية، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات أخرى في قراوة بني حسان في سلفيت، وبلدة تقوع في بيت لحم، وحاجز بيت فوريك وطريق حوارة وسهل بيت فوريك وحاجز بيت فوريك وبيتا وتل ومفرق بورين.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين وقاموا بتحطيم مركباتهم في حوارة، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين