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الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة ومعابر غزة

04 أكتوبر 2022 . الساعة 19:45 بتوقيت القدس
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة بحجة "يوم الغفران" اليهودي حتى منتصف ليل الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر آلاف الجنود من 25 كتيبة في الضفة بمناسبة "يوم الغفران" (يوم كيبور).

وأضافت أنّ الجيش "يُشدّد مراقبته على الجدار الفاصل وحماية المستوطنات القريبة لمنع أيّ عملية تسلل".

وبدأ العيد الذي يصوم خلاله اليهود، مع غروب شمس الثلاثاء، ويستمر حتى غدٍ الأربعاء، ويعتبر اليوم الأكثر قداسة لديهم.

وشهدت الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري تصعيدًا ملحوظًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي قابلها أعمال مقاومة فلسطينية.

وعادة ما تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال أيام الأعياد اليهودية و"القومية" أو خلال فترات التوتر الأمني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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